Quels sont les vaccins COVID-19 approuvés par la FDA aux États-Unis ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé les vaccins COVID-19 aux États-Unis, y compris les vaccins à base d'ARNm de Moderna MRNA.O et de Pfizer

PFE.N avec son partenaire BioNTech 22UAy.DE , ainsi que le vaccin traditionnel à base de protéines de Novavax NVAX.O .

Voici les détails des approbations de la FDA:

PFIZER/BIONTECH

Le vaccin de Pfizer et BioNTech, Comirnaty, est entièrement approuvé pour tous les adultes de 65 ans et plus et les personnes âgées de 5 à 64 ans qui présentent un risque accru d'infection grave par le virus COVID-19.

La FDA a retiré l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin pour les enfants de moins de 5 ans.

MODERNA

Le vaccin de Moderna, Spikevax, est approuvé pour les personnes âgées de 65 ans et plus et pour les personnes âgées de six mois à 64 ans qui présentent un risque de maladie grave .

L'agence a approuvé en mai la nouvelle génération de vaccins de Moderna , mNEXSPIKE, pour une utilisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus et chez les personnes âgées de 12 à 64 ans qui présentent un risque élevé de maladie grave.

NOVAVAX/SANOFI

Le vaccin à base de protéines de Novavax, Nuvaxovid, est indiqué pour les adultes âgés de 65 ans et plus , et pour les personnes âgées de 12 à 64 ans qui ont au moins un problème de santé sous-jacent qui augmente leur risque de développer une maladie grave due au COVID. Il est distribué par Sanofi

SASY.PA .