Quelles perspectives 2023 pour le secteur des voitures électriques aux États-Unis ?

Avec la pression croissante des gouvernements pour une amélioration du climat et une transition écologique plus rapide, les constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur la production de véhicules électriques qui pourrait permettre d'atteindre les objectifs climatiques de nombreux pays, notamment des États-Unis.

Découvrons dans cet article les perspectives de croissance du marché des voitures électriques aux États-Unis pour 2023, les défis auxquels l'industrie est confrontée, ainsi que les facteurs qui pourraient soutenir l'avenir de cette industrie en pleine expansion. Retrouvez aussi notre focus sur l'action Tesla et l'action Rivian.

État du marché des voitures électriques aux États-Unis en 2023

D'après un rapport du Bureau of Labor Statistics, le marché des véhicules électriques a connu une croissance importante ces dernières années et devrait continuer à se développer rapidement au cours de la prochaine décennie.

Aux États-Unis, les ventes de voitures électriques sont passées d'à peine 0,2 % du total des ventes de voitures en 2011 à 4,6 % en 2021. Le nombre de voitures électriques en circulation est passé d'environ 22 000 à un peu plus de 2 millions au cours de la décennie 2011-2021, notamment grâce aux préoccupations environnementales grandissantes, à un plus grand choix de véhicules et à une meilleure capacité des batteries, entre autres.

Selon Grand View Research, le marché des véhicules électriques en Amérique du Nord était dominé par Tesla, General Motors, Toyota, Nissan et Volkswagen en 2020. Ces acteurs sont d'ailleurs toujours importants aujourd'hui dans la région.

C'est particulièrement le cas alors que la loi Inflation Reduction Act (IRA) adoptée en 2022 soutient la production de véhicules électriques aux États-Unis. Cette loi attribue aussi des aides permettant aux Américains de bénéficier de 7 500 $ s'ils achètent une voiture électrique neuve.

Après avoir vendu 810 000 véhicules électriques en 2022, les États-Unis prévoit un nouveau record avec une croissance de 25 % en 2023, pour des ventes dépassant le million de véhicules.

Des baisses de prix qui pèsent sur l'action Tesla qui chute en Bourse

La production de véhicules Tesla semble être sur une lancée positive, ayant atteint un nouveau record de plus de 440 000 unités produites au premier trimestre 2023. Cette période a également connu une augmentation significative des ventes de Tesla avec plus de 422 000 véhicules livrés, ce qui représente une augmentation de 36 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Malgré tout, les revenus nets de Tesla ont baissé de 24 % au premier trimestre 2023 par rapport à l'année dernière en tombant à 2,51 milliards de dollars (73 cents par action) contre 3,32 milliards de dollars (95 cents par action).

L'une des raisons de cette diminution est la chute des marges de Tesla à cause des baisses de prix appliquées par l'entreprise en 2022, mais également en 2023. D'après Reuters, Tesla aurait baissé ses prix jusqu'à 20 % au niveau mondial l'année dernière. Tesla a aussi décidé de réduire les prix de tous ses véhicules électriques aux États-Unis, par trois fois déjà en 2023.

D'autres facteurs ont aussi pesé sur les marges de l'entreprise comme l'augmentation des coûts des matières premières, de la logistique et des garanties, ainsi que la baisse des recettes provenant des crédits environnementaux et la sous-utilisation des nouvelles usines d'après Tesla.

Bien que les actions Tesla aient rebondi en 2023 (+48,63 % au moment de l'écriture de cet article) après une année 2022 catastrophique au cours de laquelle l'action Tesla a perdu environ 70 %, notamment à cause de la chute des entreprises technologiques, la valeur des actions Tesla enregistre une baisse de plus de 45 % sur un an.

Rivian : Une action qui perd plus de 90 % depuis son entrée en bourse

Les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement semblent être un défi majeur pour l'entreprise de véhicules électriques américaine Rivian qui a émis son premier avertissement sur les résultats durant la semaine du 17 avril 2023.

Le cours de bourse Rivian s'est enfoncé au moment de l'annonce. L'action Rivian perd plus de 30 % en 2023. Alors qu'elle avait fait une IPO plutôt réussie en novembre 2021 (la plus importante de l'année), l'action n'a pas résisté à la chute des valeurs tech et à la remontée des taux d'intérêt entre autres, puisqu'elle perd plus de 90 % depuis.

Qu'attendre du secteur des voitures électriques aux États-Unis en 2023 ?

Le secteur des voitures électriques aux États-Unis en 2023 devrait profiter de certains relais de croissance. Le marché nord-américain de ce type de véhicules devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 37,2 % entre 2021 et 2028 pour atteindre 147,60 milliards de dollars d'ici 2028 d'après Grand View Research.

Les plans ambitieux du gouvernement américain pour accélérer l'adoption des voitures électriques et limiter les émissions polluantes des automobiles, notamment en investissant dans les infrastructures de recharge et en offrant des incitations financières aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques, devraient en effet soutenir le secteur en 2023.

De plus, la croissance du marché des véhicules électriques devrait être stimulée par les divers avantages qu'ils offrent en termes de coûts par rapport aux « véhicules conventionnels » comme celui de l'essence par exemple.

Sans oublier que la baisse attendue des prix des batteries aux États-Unis pourrait augmenter les marges des entreprises opérant sur ce marché ou leur permettre de baisser leurs prix pour attirer de nouveaux clients. D'après l'International Council on Clean Transportation, le prix des batteries aux États-Unis devrait passer de 11 500 $ en 2018 à 8 000 $ en 2025.

Cependant, le marché des véhicules électriques sera aussi confronté à de nombreux défis comme l'augmentation des coûts de production, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de composants, des véhicules proposés à un prix globalement plus élevé que les véhicules classiques ou encore une inflation toujours forte qui impacte les choix des clients.

