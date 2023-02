Quelle est l’action du CAC 40 la plus performante (sur 6 mois, 1 an, 5 ans 10 ans, 20 ans)?

Les vrais champions de l'indice CAC 40 ? Ça dépend des périodes... (© Adobestock)

Au sein du CAC 40, nous avons identifié la meilleure action sur différentes périodes. Ce n’est jamais la même...

Qui sont les vrais champions de l'indice CAC 40 ? À tous ceux qui discutent de l’intérêt de d’investir dans les actions, voici un palmarès des titres les plus performants (hors dividende) sur 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et 20 ans.

Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures mais la continuité est souvent le meilleur allié pour afficher des plus-values boursières régulières.

Cette liste démontre aussi que la stratégie de «stock picking» a un rôle déterminant.

En effet, les titres les plus performants ne sont jamais les mêmes en fonction de leur durée de détention.

Preuve qu’il ne faut jamais tergiverser à faire des arbitrages.

À noter enfin que ce palmarès ne prend pas en compte les dividendes. Ils peuvent représenter plus de 30% d’une performance globale mais ne sont pas taxé de la même manière que les plus-values.

Sur 6 mois,+52%(CAC 40 : +11%)

Peut-on encore acheter l’action ? Non....pas tout de suite.

Après plusieurs années de déconvenues, le champion tricolore de la publicité retrouve les faveurs des investisseurs.

Ce sont les deux filiales américaines Sapient et Epsilon, spécialisées dans la transformation numérique et la data, qui restent les moteurs du groupe.

La transformation du numéro trois mondial de