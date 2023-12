Quelle action pour investir dans l’hydrogène ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Fotomek )

L'hydrogène est un secteur d'avenir prometteur, notamment dans le cadre de la transition énergétique et pour le respect des objectifs de réduction des émissions de CO2. Alors qu'Airbus envisage déjà des avions à hydrogène, cette source d'énergie propre pourrait être aussi utilisée pour le fret maritime et bien d'autres secteurs énergivores.

Retrouvez 3 entreprises françaises et internationales qui se positionnent parmi les leaders du secteur, et qui pourraient profiter d'une utilisation croissante de l'hydrogène comme source d'énergie alternative au pétrole. Vous pourrez consulter notre analyse fondamentale et technique de ces 3 actions du secteur de l'hydrogène en Bourse.

Hydrogène : état des lieux et perspectives 2024

À l'image du secteur des énergies renouvelables dans son ensemble, le secteur de l'hydrogène a connu des difficultés en 2023. Les performances boursières des ETF hydrogène affichent des pertes qui sont en moyenne de -15 % depuis le début de l'année 2023.

Cette performance négative s'explique par le fait que le secteur de l'hydrogène a connu une année 2023 mitigée, marquée par des espoirs et des déceptions. D'un côté, la demande mondiale d'hydrogène a continué de croître, portée par la transition énergétique et les politiques publiques favorables à ce vecteur énergétique propre et renouvelable. De l'autre, les entreprises spécialisées dans l'hydrogène ont peiné à dégager des profits en raison de la hausse des taux d'intérêts. En effet, beaucoup d'entreprise de ce secteur sont en phase de croissance, et donc très dépendantes de leur financement par la dette.

C'est donc un problème macro-économique qui pénalise le secteur de l'hydrogène, car c'est en parallèle un secteur dynamique, avec de nouveaux participants arrivés en 2022 et 2023 pour apporter des innovations, telles que de nouvelles technologies et matériaux permettant le stockage et le transport de l'hydrogène de façon plus sûre et moins coûteuse.

Néanmoins et au-delà du contexte macroéconomique, il s'agit d'un secteur qui devrait avoir un bel avenir car l'hydrogène pourrait représenter 18 % de la demande énergétique mondiale d'ici 2050, générant un chiffre d'affaires annuel de 2 500 milliards de dollars, à condition que 280 milliards de dollars soient investis dans l'hydrogène chaque année. De plus, une baisse des taux directeurs de la FED et de la BCE en 2024 viendrait libérer le secteur de l'hydrogène d'un lourd boulet.

En 2024, nous pourrions voir un retour du secteur de l'hydrogène sur le devant de la scène, notamment si de nouvelles mesures politiques sont prises, en Europe et aux États-Unis, en faveur de la poursuite de la transition énergétique, et notamment l'adoption de nouvelles politiques publiques au profit de l'hydrogène. Une hausse des prix de l'énergie pourrait aussi jouer en faveur de l'hydrogène, il faut dire que la récente baisse du prix du baril de pétrole n'encourage pas la transition énergétique, surtout dans un contexte géopolitique tendu mettant la guerre au premier plan.

Action Air Liquide

Air Liquide est une société du CAC 40 bien connue de l'ensemble des investisseurs, et souvent considérée comme une valeur refuge du type « bon père de famille » pour la stabilité de sa croissance et sa régularité dans le versement des dividendes.

Les 7 grands domaines d'activité d'Air Liquide sont les grandes industries gazières, le gaz marchant (vente de gaz domestique), la santé (oxygène pour les hôpitaux), l'électronique, la distribution de gaz commercial, l'ingénierie et la construction, puis enfin l'hydrogène.

Si Air Liquide est un acteur incontournable dans le secteur de l'hydrogène, c'est la diversité de ses activités qui lui a permis de faire une année 2023 exceptionnellement performante, même si 2023 a été une année difficile pour le secteur de l'hydrogène. De plus, contrairement aux sociétés plus jeunes qui sont sensibles à la hausse des taux, Air Liquide est une entreprise mature qui ne finance pas sa croissance par la dette.

Le chiffre d'affaires Air Liquide pour le troisième trimestre 2023 s'élève à 6,8 milliards d'euros, en hausse de 1,5 % par rapport à 2022 dans un contexte comparable.

Enfin, et probablement fortement aidée par la hausse du prix des énergies, l'action Air Liquide enregistre une performance de +29,05 % depuis le début de 2023. L'action Air Liquide enregistre donc une performance plus de deux fois supérieur à celle du CAC 40, lui-même proche des plus hauts historiques en ce début de décembre 2023.

Analyse technique de l'action Air Liquide

Comme nous le disions, la performance de l'action Air Liquide en 2023 a été au-delà de toute espérance. Toutefois, nous pouvons constater que l'action Air liquide n'est pas parvenue à casser le niveau de résistance à 175 euros.

Une telle configuration chartiste pourrait laisser penser que les cours de Bourse d'Air Liquide pourraient subir une correction dans les jours ou semaines à venir, un scénario qui pourrait amener le prix de l'action Air Liquide à revenir sur l'ancienne résistance devenue support à 168 euros. Si les prix de l'action Air Liquide devaient arriver sur le support à 168 euros, alors il pourrait y avoir une opportunité d'achat avec comme objectif un retour à 175 euros. En cas de cassure du niveau, ce serait une poursuite de la baisse jusqu'à 148 euros l'action Air Liquide qu'il faudrait anticiper.

Pour conclure, n'excluons pas une possible cassure des 175 euros sans correction préalable dans le cadre d'un rallye de Noël, ce qui pourrait amener le cours de l'action Air Liquide à enregistrer un plus haut historique.

Analyse graphique de l'action Air Liquide

Action McPhy Energy

Voici un exemple d'entreprise dont le domaine d'activité est exclusivement centré sur le secteur de l'hydrogène. McPhy Energy est une société française qui conçoit des solutions pour produire, distribuer et stocker de l'énergie hydrogène.

L'action McPhy Energy fut la star des valeurs boursières associées à la transition énergétique en 2020. La performance de l'action McPhy Energy en 2020 était de +830 % avec une action qui est passée de 3,50 euros à 33 euros. Entre 2021 et 2022, l'action McPhy Energy a chuté de plus de 60 % pour revenir à 12 euros. Le groupe McPhy Energy a annoncé fin 2022 une perte de 38 millions d'euros.

Finalement, c'est une nouvelle chute de -70 % qui est enregistrée en 2023 sur les cours de l'action McPhy Energy, ramenant le prix à son point de départ de janvier 2020 (soit 3,50 euros).

C'est donc la traversée du désert pour l'entreprise française McPhy Energy qui portait pourtant encore récemment l'espoir de devenir l'un des acteurs leaders du secteur des énergies renouvelable.

Toutefois, et bien qu'il s'agisse d'un investissement risqué, la configuration chartiste de l'action McPhy Energy peut encore laisser imaginer un dénouement intéressant.

Analyse technique de l'action McPhy Energy

Puisque les cours de l'action McPhy Energy sont revenus au niveau de janvier 2020, les prix naviguent actuellement sur une importante zone de support. Cette zone pourrait être perçue par les traders comme une opportunité d'achat.

Ainsi, tant que les prix de l'action McPhy Energy se maintiennent au-dessus des 3 euros, rien n'est encore perdu et l'espoir d'un retour d'une tendance haussière est encore permis.

Il faudra néanmoins que les prix de l'action McPhy Energy réussissent un véritable parcours du combattant avant de s'installer dans une nouvelle tendance haussière. Effectivement, le chemin de la hausse est jonché de nombreuses résistances qu'il faudra casser une à une avant d'affirmer que la hausse est de retour durablement.

Nous pouvons identifier 3 zones de résistances pour l'action McPhy Energy :

zone de résistance des 4,40 euros ;

zone de résistance des 7,80 euros ;

zone de résistance des 12 euros.

Chacune de ces zones seront à la fois des opportunités d'achat en cas de cassure, comme des opportunités de vente à découvert en cas de rebond.

Analyse graphique de l'action McPhy Energy

Nous aurions tendance à considérer d'après les éléments que nous vous avons exposés ci-dessus, que l'action McPhy Energy, dans les circonstances actuelles, est réservée aux investisseurs expérimentés, voire même aux traders aguerris.

Action Bloom Energy

Partons de l'autre côté de l'Atlantique pour la troisième action du secteur de l'hydrogène avec Bloom Energy. Bloom Energy est une entreprise américaine qui produit des piles à combustible à oxyde solide qui génèrent de l'électricité. Fondée en 2001, elle vend l'électricité produite pour un prix 5 à 15 % moins cher que l'électricité du réseau traditionnel, notamment grâce aux subventions des programmes d'incitation gouvernementaux pour l'énergie verte. Bloom Energy propose des solutions de production, de distribution et de stockage d'énergie en utilisant l'hydrogène comme vecteur énergétique.

À l'image du secteur tout entier, l'action Bloom Energy cotée au NYSE enregistre en 2023 une perte de -28,6 %. Cependant, l'action de Bloom Energy semble se reprendre depuis le début du mois de novembre 2023, alors justement que le groupe américain annonçait des résultats records pour le troisième trimestre de 2023.

Avec plus de 400 millions de dollars US de revenus au troisième trimestre de 2023, Bloom Energy enregistre une croissance de +36,9 % par rapport au troisième trimestre de 2022, une excellente nouvelle qui valide un scénario chartiste intéressant.

Analyse technique de l'action Bloom Energy

Si nous pouvons constater que les prix de l'action Bloom Energy ont subi une baisse de -63 % entre janvier et octobre 2023, nous pouvons souligner un rebond de +60 % des cours de l'action Bloom Energy dans le courant du mois de novembre 2023.

Le regain de vigueur de l'action Bloom Energy s'est arrêté début décembre 2023 sur l'importante zone de résistance à 15,50 USD, avant d'entamer une correction.

Si la correction est normale, et probablement la conséquence d'une prise de bénéfice des traders, il faudra surveiller la réaction des prix quand les cours de Bourse de Bloom Energy seront de retour sur le support autour de 12,80 USD. Une cassure de ce niveau pourrait entraîner les prix à repartir à la baisse en direction des 10 USD.

Toutefois, un rebond sur le prochain support pourrait signaler une opportunité d'achat sur l'action Bloom Energy avec comme objectif un retour à 15,50 USD. Si lors d'un deuxième test de la résistance à 15,50 USD, les prix de l'action Bloom Energy venaient à casser le niveau, une poursuite de la hausse jusqu'à 18 USD puis 23 USD serait plausible et viendrait effacer toutes les pertes de 2023.

Analyse graphique de l'action Bloom Energy

