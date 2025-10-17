Que contient l'empire alimentaire tentaculaire de Nestlé, alors que le nouveau directeur général brandit la hache ?

Le nouveau directeur général de Nestlé NESN.S , Philipp Navratil, a commencé en fanfare, annonçant 16.000 suppressions d'emplois et une révision du portefeuille qui pourrait entraîner la vente de marques ou la conclusion de partenariats, le plus grand fabricant mondial de produits alimentaires emballés cherchant à se concentrer sur les secteurs à croissance rapide.

Les actions de Nestlé ont bondi de 9,3 % jeudi, la plus forte hausse journalière depuis 2007, les investisseurs ayant accueilli favorablement les plans après une période de turbulences au niveau de la direction pour le fabricant de KitKat à Nescafé, qui a vu le départ du directeur général et du président en l'espace d'un mois.

Le directeur général Laurent Freixe a été licencié en raison d'une relation au sein de l'entreprise, et le président Paul Bulcke a démissionné peu après pour laisser la place à l'ancien chef d'Inditex, Pablo Isla.

UNITÉS EN DIFFICULTÉ: RÉPARER, S'ASSOCIER OU VENDRE?

Philipp Navratil cherche à recentrer l'entreprise, ce qui pourrait mettre sur la sellette certaines parties d'un empire qui comprend des vitamines, des aliments pour animaux, du café, des confiseries, de l'eau en bouteille et bien d'autres choses encore.

"J'examinerai systématiquement chaque partie de notre portefeuille avec un esprit ouvert", a déclaré Philipp Navratil en marge des résultats du troisième trimestre, ajoutant que cela signifiait examiner si les marques se développaient, si les rendements étaient attrayants et si Nestlé était le leader du marché.

"Si notre évaluation conclut qu'une ou... (autre activité de) ne répond pas aux critères que j'ai décrits, nous agirons, que ce soit en réparant, en créant un partenariat ou en vendant."

NESTLE: UN GÉANT DE L'ALIMENTATION À LA CAPITALISATION BOURSIÈRE DE 245 MILLIARDS DE DOLLARS

Nestlé, avec une valeur de marché d'environ 245 milliards de dollars, est en concurrence avec des entreprises comme Unilever

ULVR.L , P&G PG.N , Kraft Heinz KHC.O , PepsiCo PEP.O et Danone DANO.PA .

Les marques de café Nescafe et Nespresso constituent un élément clé de la principale unité d'affaires de Nestlé, les boissons en poudre et liquides, qui ont représenté 18,4 milliards de francs suisses (23,1 milliards de dollars), soit près de 28% des ventes pour la période janvier-septembre.

Les produits pour animaux de compagnie, avec des marques telles que Felix et Purina, ont réalisé des ventes de 13,6 milliards de francs suisses au cours de cette période et ont mené la croissance interne réelle, une mesure du volume des ventes utilisée par Nestlé.

NESTLE EXAMINE CERTAINES UNITÉS ET MARQUES EN VUE D'UNE VENTE POTENTIELLE

Nutrition & Health Science comprend la division Vitamines, Minéraux et Suppléments de Nestlé (VMS). Dans VMS, les marques haut de gamme ont connu une forte croissance au cours des neuf mois, mais une performance plus faible de certaines marques grand public a contrebalancé cette évolution.

Nestlé est en train de revoir les marques VMS à faible croissance et à faible marge, telles que Nature's Bounty, Puritan's Pride et Osteo Bi-Flex, qui génèrent ensemble des ventes annuelles d'environ 1 milliard de francs.

Nestlé réévalue également son activité Eaux, qui comprend Sanpellegrino et Vittel et représente moins de 4% du chiffre d'affaires total.

KitKat est le produit de confiserie le plus performant de Nestlé et, dans le secteur des plats préparés et des aides culinaires, il s'agit de l'assaisonnement Maggi.

