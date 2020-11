Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quatre blessés dans une explosion au cimetière non-musulman de Djeddah, en Arabie saoudite Reuters • 11/11/2020 à 12:06









ATHENES/PARIS, 11 novembre (Reuters) - Quatre personnes ont été légèrement blessées dans une explosion au cimetière non-musulman de Djeddah, en Arabie saoudite, a-t-on appris mercredi auprès d'un responsable du gouvernement grec. Il a ajouté, sans plus de précision, qu'un ressortissant grec avait été touché. D'après le journaliste du Figaro Georges Malbrunot, citant une source diplomatique à Ryad, une grenade a été lancée dans le cimetière où se déroulait, écrit-il sur son compte Twitter, une cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918. (Lefteris Papadimas version française Henri-Pierre André)

