Quantum Genomics: visibilité inférieure à quatre mois

(AOF) - Quantum Genomics annonce qu'après quatre mois de recherche de nouvelles opportunités et de discussions avec plusieurs entreprises et conseillers, elle "n'a conclu aucun accord juridiquement engageant". Compte tenu du paiement d'échéances de la dette financière ainsi que de charges de fonctionnement et frais généraux liés au statut de société cotée, la trésorerie actuelle de la société est d'environ 150 000 euros au 4 Avril 2025, un montant "jugé suffisant pour assurer la visibilité financière des quatre prochains mois".

Au-delà de cette période, Quantum Genomics "n'a aucune garantie de pouvoir poursuivre ses activités sans une nouvelle levée de fonds, en capital ou en dette, ce qui pourrait conduire à la liquidation de la société".

La biotech spécialiste en développement de médicaments contre les maladies cardiovasculaire a vu sa cotation suspendue depuis le 25 octobre 2024. Akkadian Partners a consenti un financement de 500 000 euros à Quantum Genomics le 26 septembre 2024 afin de lui permettre de sortir d'un processus de liquidation judiciaire initié par son ancienne direction générale et de lui apporter un portefeuille de produits biotechnologiques. Un premier projet, soumis aux différentes autorités de régulation, "a été qualifié d'opération d'acquisition inversée par Euronext" et a débouché sur la suspension.

Quantum Genomics cherche désormais une autre opportunité répondant aux exigences de réadmission des actions de la société à la cotation: la cible serait une entreprise "rentable, capable d'assumer la dette financière" de 2,13 millions d'euros de Quantum Genomics au 31 décembre 2024, "idéalement dans le secteur de la santé". La société se réserve cependant la possibilité d'examiner toute opportunité pertinente de partenariat avec une entreprise d'un autre secteur, ce qui "pourrait impliquer une réorientation de l'activité", alors qu'à ce jour, elle "n'exerce plus aucune activité opérationnelle".

