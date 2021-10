QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics et ses partenaires franchissent une nouvelle étape de développement en Asie

Quantum Genomics et ses partenaires franchissent une nouvelle étape de développement en Asie

Approbation de l'étude de phase III REFRESH par les Autorités Réglementaires et les comités d'éthique en Corée du Sud et à Taïwan.

Intensification des activités de pré-marketing avec OEP et DongWha.

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce le début de son étude pivotale REFRESH en Asie.

Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics, déclare :

« Après les approbations obtenues aux Etats-Unis, au Canada et dans plusieurs pays d'Europe et le recrutement des premiers patients, l'approbation de l'étude REFRESH par les Autorités Réglementaires et les Comités d'Ethique en Corée du Sud et à Taïwan représente une étape importante pour le développement de firibastat. En effet, les centres Sud-Coréens et Taïwanais doivent recruter près de 20% des patients de REFRESH. »

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, ajoute :

« Le début de l'étude REFRESH en Asie concrétise nos partenariats avec les sociétés DongWha (pour la Corée du Sud) et Orient EuroPharma (pour Taïwan, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle Zélande) qui financent la partie asiatique du développement de firibastat. Les premiers patients doivent y être recrutés dans les prochaines semaines, ce qui permettra à nos partenaires d'intensifier leurs activités de pré-marketing nécessaires avant la commercialisation. Des paiements d'étapes de la part de nos partenaires (« Milestones ») liés à l'inclusion des premiers patients Sud-Coréens et Taiwanais sont attendus avant la fin de l'année. »

L'étude REFRESH doit permettre la mise sur le marché de firibastat fin 2023

L'étude REFRESH, étude pivotale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, a pour objectif de démontrer l'efficacité à 3 mois de firibastat ainsi que la sécurité à long terme après une prise unique quotidienne de 1000mg. Cette étude va recruter 750 patients avec une hypertension artérielle résistante ou difficile à traiter dans 106 centres répartis dans 14 pays en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud et à Taïwan. Le recrutement du 1er patient est intervenu au mois de juillet dernier. Les résultats intermédiaires de cette étude pivotale, qui permettront le dépôt du dossier de mise sur le marché, seront disponibles mi-2023.

Les calendriers des deux études FRESH et REFRESH sont parfaitement alignés avec l'objectif de mise sur le marché du firibastat fin 2023.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics contact@quantum-genomics.fr Edifice Communication (EUROPE) Communication financière et médias

quantum-genomics@edifice-communication.com LifeSci (USA) Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZmak8polJfJyXCdYp5pbWhna5eSlJWam5PJmZRra8idaHFkxWqXaJmeZnBimWVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71400-cp-refresh-asie-v2.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com