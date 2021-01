QUANTUM GENOMICS : Bilan au 31 décembre 2020 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 74 385

Solde en espèces : 285 186,34 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 225 152 titres 4 405 106,37 € 4 376 transactions VENTE 1 256 110 titres 4 527 767,66 € 4 224 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 105 343

Solde en espèces : 162 525,06€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 59005

Solde en espèces : 301 039,88€

