Quantinuum, filiale de Honeywell, se rapproche de l'entrée en bourse après avoir déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Arasu Kannagi Basil

Quantinuum, filiale du géant industriel Honeywell HON.O , a déposé vendredi son dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, rapprochant ainsi cette entreprise spécialisée dans l'informatique quantique d'une cotation en bourse.

Le marché des introductions en bourse a connu un regain d'activité ces dernières semaines après une brève accalmie en mars, la demande refoulée pour de nouvelles cotations et la diminution des incertitudes liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran encourageant les émetteurs à aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse.

La société basée à Broomfield, dans le Colorado, a enregistré une perte nette de 192,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 30,9 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte nette de 144,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 23 millions de dollars l'année précédente.

«Réaliser une introduction en bourse est toujours le meilleur choix pour lever des fonds, même pour des opérations à haut risque liées à l'informatique quantique. Étant donné que la fenêtre d'introduction en bourse aux États-Unis est ouverte et que le marché soutient fortement les entreprises liées à l'informatique quantique, il n'est pas surprenant que cela suscite un vif intérêt, même auprès des investisseurs traditionnels en introductions en bourse », a déclaré à Reuters Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

Quantinuum a été créée en 2021 par la fusion de la division d'informatique quantique de Honeywell et de Cambridge Quantum. L'entreprise a investi plus de 2 milliards de dollars en recherche et développement au cours de la dernière décennie et se trouve actuellement aux premiers stades de sa croissance commerciale.

Détenue majoritairement par Honeywell, Quantinuum fabrique des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes complexes qui prendraient des milliers d'années, voire plus, à des ordinateurs classiques.

« Les déploiements chez les entreprises commerciales et les gouvernements montrent déjà l'ampleur de l'opportunité qui s'offre à Quantinuum, une opportunité qui pourrait avoir un impact aussi important que celui promis par l'IA, voire plus », a déclaré le directeur général Rajeeb Hazra dans une lettre.

Quantinuum, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre, a levé l'année dernière environ 600 millions de dollars lors d'une levée de fonds de type « » auprès d'investisseurs, dont la branche de capital-risque de Nvidia, pour une valorisation pré-levée de 10 milliards de dollars.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file actifs de l'opération. Quantinuum sera cotée au Nasdaq sous le symbole « QNT ».