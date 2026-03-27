Quanta Services progresse après que BMO l'a relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions du fournisseur d'énergie Quanta Services PWR.N en hausse de plus de 1 % à 553 $ en pré-marché

** BMO rehausse la note à "surperformer", contre "performance du marché", augmente son objectif de cours à 650 $ contre 600 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 19,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BMO affirme que la société devrait bénéficier de l'augmentation des dépenses des services publics, de l'obtention de grands projets de transmission et de distribution, et d'une croissance régulière des énergies renouvelables

** BMO ajoute que la demande d'énergie induite par l'IA augmente les besoins en infrastructures, ce qui soutient la croissance à long terme de PWR

** BMO indique que les investissements provenant des principaux clients de la société dans le domaine des services publics et de l'électricité ont été beaucoup plus élevés que prévu

** 23 des 32 sociétés de courtage recommandent l'action à "acheter" ou mieux, 9 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 602 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 29,3 % depuis le début de l'année