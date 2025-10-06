Qualtrics rachète la société Press Ganey, spécialisée dans les technologies de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

Le fabricant de logiciels d'enquêtes auprès des clients Qualtrics, détenu par la société de capital-investissement Silver Lake, a accepté d'acheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta pour 6,75 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières du dossier.

Les entreprises parient sur le fait que la combinaison des technologies d'intelligence artificielle de Qualtrics et de la portée de Press Ganey dans le secteur de la santé donnera naissance à de nouveaux outils et services alimentés par l'IA, selon le rapport, qui ajoute que la transaction devrait être annoncée plus tard dans la journée de lundi.

La fusion vise également à renforcer les offres technologiques de Press Ganey alors que les grands géants de la technologie tels que Palantir PLTR.O et Oracle ORCL.N se développent dans le secteur de la santé, a indiqué le rapport, citant une personne informée du dossier.

Qualtrics, basée aux États-Unis, fournit des outils pour mesurer et analyser les expériences des clients, des employés, des produits et des marques. Elle s'adresse aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux universités, et compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , BMW BMWG.DE et le ministère américain de la sécurité intérieure.

Qualtrics n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.