 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 980,41
-1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Qualtrics rachète la société Press Ganey, spécialisée dans les technologies de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

Le fabricant de logiciels d'enquêtes auprès des clients Qualtrics, détenu par la société de capital-investissement Silver Lake, a accepté d'acheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta pour 6,75 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières du dossier.

Les entreprises parient sur le fait que la combinaison des technologies d'intelligence artificielle de Qualtrics et de la portée de Press Ganey dans le secteur de la santé donnera naissance à de nouveaux outils et services alimentés par l'IA, selon le rapport, qui ajoute que la transaction devrait être annoncée plus tard dans la journée de lundi.

La fusion vise également à renforcer les offres technologiques de Press Ganey alors que les grands géants de la technologie tels que Palantir PLTR.O et Oracle ORCL.N se développent dans le secteur de la santé, a indiqué le rapport, citant une personne informée du dossier.

Qualtrics, basée aux États-Unis, fournit des outils pour mesurer et analyser les expériences des clients, des employés, des produits et des marques. Elle s'adresse aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux universités, et compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , BMW BMWG.DE et le ministère américain de la sécurité intérieure.

Qualtrics n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BMW
87,840 EUR XETRA +1,64%
MICROSOFT
517,3500 USD NASDAQ +0,31%
ORACLE
286,190 USD NYSE -0,97%
PALANTIR TECHNOLOGIES
173,0700 USD NASDAQ -7,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général du comité Nobel Thomas Perlmann (d) près des portraits de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi, lauréats du Nobel de médecine, à Stockholm le 6 octobre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Le Nobel de médecine récompense la découverte des "gardiens du système immunitaire"
    information fournie par AFP 06.10.2025 13:22 

    Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi à un trio américano-japonais pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire, en particulier l'identification des "gardiens du système immunitaire". La chercheuse américaine Mary E. ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 13:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank