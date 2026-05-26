Qualcomm signe un accord stratégique avec ByteDance dans les puces d'IA

Qualcomm a conclu un accord avec ByteDance, propriétaire de TikTok, afin de fournir des puces destinées à des centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle, selon des informations de Bloomberg News. L'annonce a été bien accueillie par les marchés, le titre du groupe américain progressant d'environ 5% après la publication de ces informations.

Selon les sources citées par Bloomberg, ByteDance prévoit d'acheter plusieurs millions de puces ASIC développées par Qualcomm. Ces processeurs spécialisés sont conçus pour certaines tâches informatiques précises et devraient être utilisés pour soutenir le développement des logiciels d'agents d'intelligence artificielle du groupe chinois. ByteDance pourrait ainsi devenir l'un des premiers grands clients de Qualcomm sur ce nouveau segment stratégique.

Cet accord représenterait une avancée importante pour Qualcomm, qui cherche à réduire sa dépendance au marché des smartphones en se développant dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Le groupe américain tente de se positionner face à la forte croissance des besoins en puissance de calcul pour les centres de données et les applications d'IA générative. Ni Qualcomm ni ByteDance n'ont toutefois confirmé officiellement les détails de l'opération, que Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante.