Qualcomm recule en Bourse malgré des résultats solides, la pénurie de mémoire inquiète
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 22:26
Pour le trimestre en cours, le groupe anticipe des revenus compris entre 10,2 et 11 milliards de dollars et un bénéfice de 2,45 à 2,65 dollars par action, en deçà des attentes du marché. Selon Qualcomm, cette révision s'explique par la pression croissante exercée sur l'approvisionnement en mémoire, conséquence directe de la forte demande des centres de données, au détriment des appareils grand public. Le PDG Cristiano Amon a averti que la mémoire devenait un facteur limitant pour le marché du mobile, incitant les fabricants à privilégier les modèles haut de gamme capables d'absorber les hausses de coûts.
Malgré ce contexte, les ventes de puces pour smartphones ont progressé de 3% sur un an à 7,82 milliards de dollars, tandis que les revenus totaux ont augmenté de 5%. Les activités de diversification ont affiché une croissance plus marquée : le pôle Internet des objets a gagné 9% et la division automobile et robotique, en plein essor, a bondi de 15%. Le bénéfice net s'est élevé à 3 milliards de dollars, en léger recul par rapport à l'an dernier. La division des licences technologiques, plus rentable, a généré 1,59 milliard de chiffre d'affaires sur la période.
Valeurs associées
|148,8900 USD
|NASDAQ
|+1,16%
