Qualcomm: rachat de l'israélien Autotalks

(CercleFinance.com) - Qualcomm a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de l'israélien Autotalks, spécialisé dans les communications de véhicule à véhicule (V2X).



Dans un communiqué, le groupe de San Diego (Californie) explique que l'opération va lui permettre de renforcer les capacités de sa propre plateforme automobile numérique, baptisée 'Snapdragon Digital Chassis'.



Autotalks - un concepteur de puce 'fabless' (sans usines) - développe depuis 2009 des solutions de communications au standard 'V2X', notamment censées réduire le risque de collision entre les véhicules.



Qualcomm, qui avait investi dans Autotalks dès 2017, estime que le récent développement du marché de l'automobile justifie la constitution d'une architecture entièrement dédiée à la technologie V2X et à la sécurité routière.



D'après Qualcomm, qui ne dévoile pas les termes financiers du rachat, Autotalks travaille déjà avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan, de la trempe de Volkswagen, GM ou Continenental.





