 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qualcomm progresse après l'annonce d'un nouveau rachat d'actions de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société de puces électroniques Qualcomm QCOM.O gagnent 3,1 % à 133,33 $ avant le marché

** QCOM annonce un nouveau plan de rachat d'actions de 20,0 milliards de dollars sur le site , sans date d'expiration

** Le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel en espèces de 0,89 $ par action à 0,92 $

** La nouvelle autorisation de rachat d'actions s'ajoute au programme de rachat d'actions de QCOM annoncé en novembre 2024, qui dispose encore d'une autorisation de rachat d'environ 2,1 milliards de dollars

** En date de la dernière clôture, l'action a baissé de 24% cette année

Dividendes

Valeurs associées

QUALCOMM
129,3900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank