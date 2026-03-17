Qualcomm progresse après l'annonce d'un nouveau rachat d'actions de 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société de puces électroniques Qualcomm QCOM.O gagnent 3,1 % à 133,33 $ avant le marché

** QCOM annonce un nouveau plan de rachat d'actions de 20,0 milliards de dollars sur le site , sans date d'expiration

** Le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel en espèces de 0,89 $ par action à 0,92 $

** La nouvelle autorisation de rachat d'actions s'ajoute au programme de rachat d'actions de QCOM annoncé en novembre 2024, qui dispose encore d'une autorisation de rachat d'environ 2,1 milliards de dollars

** En date de la dernière clôture, l'action a baissé de 24% cette année