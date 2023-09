Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm: prochain sponsor maillot de Manchester United information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 14:48









(CercleFinance.com) - Manchester United a annoncé mercredi avoir signé un contrat de sponsoring maillot avec le fabricant de puces mobiles américain Qualcomm.



Aux termes de l'accord, qui prendra effet à compter de la saison 2024/2025, le club de football mancunien arborera le logo de Snapdragon, la plateforme technologique développée par Qualcomm, sur tous ses maillots.



Cette gamme de processeurs équipe aussi bien des smartphones que des PC, que des casques de réalité augmentée, des consoles de jeux vidéo et des véhicules connectés.



Sa marque commerciale remplacera Chevrolet, la filiale de GM dont le logo orne le maillot des Red Devils depuis la saison 2014-2015.





