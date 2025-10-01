Qualcomm intègre la nouvelle technologie d'Arm dans ses puces alors que la concurrence avec Apple et MediaTek s'intensifie

par Stephen Nellis et Max A. Cherney

Qualcomm QCOM.O a fait passer ses semi-conducteurs de référence à la dernière génération d'architecture informatique d'Arm Holdings, avec de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer les performances de l'IA, selon des sources proches du dossier, une décision qui pourrait aider les puces de Qualcomm à concurrencer MediaTek et Apple.

Le fabricant de puces électroniques Qualcomm, basé à San Diego en Californie, a présenté la semaine dernière une nouvelle génération de semi-conducteurs pour PC et téléphones.

Deux sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que les nouvelles puces de Qualcomm utiliseront la neuvième version de l'architecture informatique d'Arm, connue sous le nom de "v9" dans le secteur, contrairement aux générations précédentes.

Cette version comprend plusieurs améliorations visant à aider les puces à mieux gérer les tâches des chatbots et des générateurs d'images. Cette technologie, dite "architecture de jeu d'instructions", est fondamentale et contrôle le type d'applications pouvant fonctionner sur une unité centrale de traitement (CPU).

Les concurrents de Qualcomm, tels que MediaTek 2454.TW , qui a parfois éclipsé la part de marché de Qualcomm dans le domaine des puces pour téléphones mobiles, ont publiquement confirmé leur utilisation de la v9 d'Arm. La plupart des analystes pensent qu'Apple AAPL.O l'utilise également.

Qualcomm a refusé de commenter la technologie utilisée pour ses dernières puces.

"Nous avons choisi les instructions qui ont du sens pour nos clients. C'est l'avantage d'avoir notre propre équipe de conception de processeurs : nous pouvons sélectionner les instructions qui apportent une valeur ajoutée", a toutefois déclaré Qualcomm dans un communiqué.

Arm a décliné à tout commentaire.

Jay Goldberg, analyste senior pour les semi-conducteurs et l'électronique chez Seaport Research Partners, a déclaré qu'il est difficile de calculer dans quelle mesure la décision de Qualcomm pourrait stimuler les revenus d'Arm. Qualcomm utilise sous licence l'architecture informatique d'Arm, mais conçoit elle-même une grande partie de ses puces plutôt que d'acheter des éléments de conception prêts à l'emploi à Arm.

L'analyste a toutefois qualifié cette décision de remarquable en raison de la bataille juridique, qui n'est pas encore tout à fait terminée. Il y a moins d'un an, Arm avait menacé d'annuler une licence clé accordée à Qualcomm, avant de revenir sur sa décision.

"C'est très positif pour Arm", a déclaré Jay Goldberg. "Ces deux entreprises étaient en conflit. Qualcomm aurait pu choisir une voie très différente."

(Reportage Stephen Nellis et Max Cherney à San Francisco ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)