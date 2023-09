Qualcomm fournira des puces à Apple jusqu'en 2026

(AOF) - Qualcomm Technologies a conclu un accord avec Apple pour la fourniture de sa puce modem 5G (Snapdragon 5G Modem-RF) pour les lancements de smartphones en 2024, 2025 et 2026. L’action du spécialiste des puces pour téléphones portables gagne 2,69% à 109 dollars alors que le créateur de l’iPhone n’a eu de cesse ces dernières années de réintégrer la conception de semi-conducteurs utilisés dans ses produits.

