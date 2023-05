Qualcomm envisage d'acquérir la société Autotalks

(AOF) - Qualcomm a annoncé son intention de racheter le groupe israélien Autotalks, spécialiste des puces destinées à la prévention des accidents routiers, ce qui lui permettra de se renforcer dans le secteur de l'automobile. Qualcomm avait déclaré l'année dernière que son " pipeline " d'activités automobiles avait augmenté pour atteindre 30 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 10 milliards de dollars depuis l'annonce faite fin juillet.

"Nous investissons dans la recherche, le développement et le déploiement V2X depuis 2017 et pensons qu'à mesure que le marché automobile mûrit, une architecture de sécurité V2X autonome sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que les systèmes de transport intelligents", a déclaré Nakul Duggal, vice-président senior - automobile du groupe dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.