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Qualcomm dévoile un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le paragraphe 2, ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Le concepteur de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O a dévoilé mardi un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars, afin de tirer parti de la forte baisse du cours de son action, qui a été touchée par une pénurie mondiale d'approvisionnement en mémoire qui devrait ralentir la fabrication de combinés.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % mardi, après avoir chuté de plus de 24 % depuis le début de l'année, la pénurie généralisée de puces mémoire ayant touché les clients de Qualcomm, principalement les fabricants de smartphones .

Le nouveau rachat s'ajoute à sonplan derachat d'actions existant de 2,1 milliards de dollars, a déclaré la société, ajoutant que Qualcomm augmentait également son dividende trimestriel en espèces de plus de 3 %, passant de 89 cents à 92 cents par action.

"Nous restons concentrés sur le rendement pour les actionnaires et sur la mise en œuvre de nos opportunités de diversification", a déclaré le directeur général Cristiano Amon.

Qualcomm est l'un des plus grands fournisseurs de puces pour smartphones au monde, comptant parmi ses clients les principaux acteurs du marché Android et le fabricant de l'iPhone, Apple.

Mais elle diversifie de plus en plus ses activités, tentant de réduire sa dépendance à l'égard de l'industrie des smartphones en s'efforçant de pénétrer les marchés en plein essor des puces pour centres de données et des véhicules autonomes.

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QUALCOMM
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