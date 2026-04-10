Qualcomm développe ses partenariats avec Snap et Bosch
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:40
Il s'agit du premier engagement phare pour Specs, qui prévoit de lancer des lunettes avancées intégrant les expériences numériques au monde physique, pour les consommateurs plus tard cette année.
"Les plateformes Snapdragon fourniront la base qui permet d'exécuter des expériences intelligentes et contextuelles directement sur l'appareil, pour des interactions plus rapides et plus privées", affirme Qualcomm.
Par ailleurs, Qualcomm indique élargir son partenariat stratégique avec Bosch, précédemment concentré sur les ordinateurs pour véhicules pour les solutions de cockpit, afin d'inclure également des solutions ADAS.
Ensemble, les deux groupes viseront à soutenir la technologie des véhicules intelligents pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules automatisés, connectés et hautement personnalisés.
"Bosch a développé et livré plus de 10 millions d'ordinateurs pour véhicules basés sur les plateformes Snapdragon Cockpit de Qualcomm pour le marché automobile mondial", souligne le groupe à cette occasion.
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