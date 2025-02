Qualcomm: coopération technologique avec Qorix information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies annonce une coopération technologique avec Qorix, spécialiste des solutions intégrées pour l'industrie automobile, pour accélérer le développement des véhicules définis par logiciel (SDV).



L'intégration du middleware de Qorix sur les plateformes Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm vise à offrir des solutions haute performance et évolutives aux constructeurs et équipementiers.



Cette collaboration doit permettre aux acteurs de l'automobile de bénéficier d'une plateforme prête à l'emploi, optimisant la transition vers des véhicules toujours plus connectés et performants.





Valeurs associées QUALCOMM 167,27 USD NASDAQ -1,21%