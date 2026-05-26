Qualcomm conclut un accord portant sur des puces d'IA avec ByteDance, propriétaire de TikTok, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles aux paragraphes 6 à 11)

Qualcomm QCOM.O a conclu un accord avec ByteDance, propriétaire de TikTok, pour fournir des puces destinées aux centres de données d'IA, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action du concepteur de puces pour smartphones a progressé de près de 5%.

Selon le rapport, ByteDance s'apprête à acquérir des millions de puces Qualcomm, appelées circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), afin de soutenir le logiciel d'agent IA de l'entreprise de réseaux sociaux.

Le géant technologique chinois est en passe de devenir l'un des premiers clients majeurs des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) axés sur l'IA de Qualcomm, ce qui marque une victoire clé pour le fabricant de puces qui tente de s'étendre des processeurs pour smartphones vers les infrastructures d'IA, indique le rapport.

Qualcomm et ByteDance n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Selon le rapport, cet accord aidera ByteDance à transformer une conception de puce interne déjà achevée en un semi-conducteur prêt pour la production. Le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré le mois dernier que la société travaillait avec ses clients sur trois types de puces : des unités centrales de traitement (CPU), des accélérateurs d'inférence et des puces sur mesure appelées ASIC, un marché en plein essor pour des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell MRVL.O .

Les entreprises américaines et chinoises marchent sur la corde raide alors qu'elles se disputent la tête dans la course effrénée à l'IA, où le commerce des semi-conducteurs est devenu un point de friction.

La Chine a intensifié ses efforts dans le domaine des puces afin de neutraliser les sanctions américaines qui ont rendu difficile la fabrication de puces de pointe. Avant le durcissement des restrictions américaines à l'exportation, Nvidia détenait environ 95% du marché chinois des puces avancées.

Le rapport indique que tant que les puces de Qualcomm restent dans les limites légales en matière de puissance de calcul, les partenaires de l'entreprise ne se heurteront pas aux restrictions américaines existantes sur la production de puces d'IA pour des entreprises chinoises telles que ByteDance.

De plus, des entreprises technologiques telles que Google et Meta META.O investissent massivement pour réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs de puces externes en développant leurs activités de puces sur mesure . Les clients recherchent également des alternatives aux puces coûteuses de Nvidia, poussés par l'adoption croissante des outils d'IA dans tous les secteurs.