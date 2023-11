Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm: chute de 35% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en chute de 36% à 2,28 milliards de dollars pour le dernier trimestre de son exercice 2022-23, soit 2,02 dollars par action (-35%), un BPA au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 1,80 à deux dollars.



Toujours en données non GAAP, le groupe de technologies sans fils a vu son profit opérationnel diminuer de 37% à 2,62 milliards de dollars, pour des revenus en contraction de 24% à 8,66 milliards, dans le haut de sa fourchette-cible de 8,1-8,9 milliards.



Se disant 'satisfait de la mise en oeuvre de sa feuille de route et de ses produits' en ce début d'exercice 2023-24, Qualcomm indique anticiper un BPA ajusté entre 2,25 et 2,45 dollars, ainsi que des revenus entre 9,1 et 9,9 milliards pour le trimestre en cours.





