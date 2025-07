Qualcomm: BPA en augmentation de 19% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 13:30









(Zonebourse.com) - Qualcomm dévoile un bénéfice net ajusté (non GAAP) en augmentation de 15% à 3,04 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA de 2,77 dollars (+19%), dans le haut de sa fourchette-cible de 2,60-2,80 dollars.



Toujours en données ajustées, le fabricant de puces a vu son profit avant impôt s'accroitre de 17% à 3,54 milliards, pour des revenus en hausse de 10% à près de 10,4 milliards, tirés par l'automobile (+21%) et l'Internet des Objet (+24%).



Pour le trimestre en cours, Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 2,75 et 2,95 dollars, ainsi que des revenus entre 10,3 et 11,1 milliards. Il se dit en outre en voie d'atteindre ses engagements de rachats d'actions accélérés pour l'exercice.





Valeurs associées QUALCOMM 159,0600 USD NASDAQ -1,86%