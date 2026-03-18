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Qualcomm a approuvé une hausse du dividende et un programme de rachat d'actions de 20 Mds$
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:49

Qualcomm Incorporated a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une hausse du dividende trimestriel en espèces. Le dividende passe de 0,89 USD à 0,92 USD par action ordinaire.

Cette augmentation s'appliquera aux dividendes trimestriels payables à compter du 26 mars 2026, portant ainsi le dividende annualisé à 3,68 USD par action ordinaire.

Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant de 20 milliards USD avec effet immédiat.

Cette nouvelle autorisation de rachat vient s'ajouter au programme de rachat d'actions de la Société annoncé en novembre 2024, dont il reste environ 2,1 milliards USD à utiliser.

Le calendrier des rachats d'actions et le nombre d'actions ordinaires à racheter dépendront des conditions du marché et d'autres facteurs.

" Tandis que nous continuons à étendre notre leadership technologique et commercial dans différents secteurs d'activité, nous restons concentrés sur le rendement pour nos actionnaires et sur la mise en oeuvre de nos projets de diversification en cours, tout en maintenant une discipline opérationnelle rigoureuse. " a déclaré Cristiano Amon, DG de Qualcomm Incorporated.

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