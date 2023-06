Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: une solution de tri de courrier pour NBT Norway information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un accord important avec le groupe de transport NBT Norway, pour mettre en oeuvre une solution de pointe de tri de courrier sur-mesure capable de gérer efficacement jusqu'à 6.000 colis par heure.



Représentant un investissement global de plus de trois millions d'euros, cette nouvelle installation de tri intégrée est actuellement en cours d'assemblage à Kløfta et sera pleinement opérationnelle cet été.



'NBT bénéficiera d'opérations fluides, d'une précision accrue et de processus de travail automatisés, augmentant considérablement la fréquence des livraisons aux clients tout en réduisant l'impact environnemental et les coûts de transport globaux', souligne Quadient.





