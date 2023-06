Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: signature d'un prêt participatif relance information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir signé un Prêt Participatif Relance (PPR) d'un montant de 90 millions d'euros, prêt d'une maturité de huit ans qui sera dédié au financement d'équipements connectés dans le cadre du modèle économique par abonnement du groupe.



'Cette transaction nous donne accès à une source de financement à long terme complémentaire, dans un contexte d'accélération des investissements', explique le directeur financier Laurent du Passage.



'Ce prêt à des conditions attractives fait partie de notre stratégie de gestion active de notre endettement tandis que nous confirmons notre objectif de ratio d'endettement net hors leasing de 1,75 fois d'ici la fin de l'exercice 2023', ajoute-t-il.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.32%