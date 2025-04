Quadient: reconnu dans un récent rapport de Forrester information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été reconnu dans un récent rapport de Forrester ('Top AI Use Cases for Accounts Receivable Automation in 2025') portant sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) dans l'automatisation des comptes clients.



Le groupe considère cette reconnaissance comme 'une preuve concrète de l'impact de son offre d'automatisation des processus financiers basée sur l'IA et le machine learning, pour améliorer l'efficacité, la précision et la prise de décision des entreprises'.



En plus de mentionner Quadient dans plusieurs cas d'usage pour les comptes clients, Forrester a également interviewé l'entreprise dans le cadre de son rapport complémentaire intitulé 'Top AI Use Cases for Accounts Payable Automation in 2025'.





Valeurs associées QUADIENT 16,0200 EUR Euronext Paris +0,88%