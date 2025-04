Quadient : le SBTi valide ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

(AOF) - Quadient , plateform d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce que le Science-Based Targets Initiative (SBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le SBTi est une initiative mondiale qui aide les entreprises à définir des objectifs climatiques basés sur la science afin de réduire leurs émissions, en alignement avec l'Accord de Paris.

Cette validation confirme le respect des critères scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C des engagements de Quadient.

"Réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050 constitue un élément central de la stratégie de développement durable de Quadient, inscrite dans son plan stratégique Elevate to 2030", précise Quadient.

L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux à court et à long terme, visant une réduction de 64 % des émissions de Scope 1 et 2, ainsi que de 30 % des émissions de Scope 3 d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2018. Elle s'engage également à réduire de 90 % ses émissions absolues de Scope 1, 2 et 3 d'ici 2050.

