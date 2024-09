Quadient : lancement d'une nouvelle application mobile

(AOF) - Quadient, groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce le lancement d'une application mobile qui permet aux commerçants de proximité de livrer les commandes de leurs clients directement dans les consignes colis de son réseau ouvert, sans intégration spécifique. Déjà disponible sur le marché japonais sous le nom de Pudo Access, cette solution innovante sera bientôt mise à la disposition des commerces de proximité dans d'autres pays.

Pudo Access a été conçu pour répondre aux besoins des petits commerçants et des grandes enseignes implantées à travers le territoire, en offrant un accès simplifié au vaste réseau de consignes Quadient, qui compte au Japon plus de 7 000 emplacements multi-transporteurs.

