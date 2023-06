Quadient franchit le cap des 200 consignes colis installées dans les universités américaines

(AOF) - Entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier, Quadient annonce avoir franchi le cap des 200 consignes colis installées sur des campus universitaires aux États-Unis. Les grands campus universitaires américains sont de plus en plus confrontés à un nombre croissant de colis à distribuer. Aidés par les consignes Parcel Pending de Quadient, le processus de livraison est simplifié, ce qui leur permet de gagner du temps et économiser des ressources tout en améliorant l'expérience globale des étudiants et du personnel.

La sécurité est également améliorée car les colis ne sont plus laissés dans les espaces communs, sans surveillance, et sont protégés du risque de perte ou de vol.

Les consignes colis Quadient ne se limitent pas aux colis entrants. Le système Parcel Pending CampusHub est un point sans contact installé sur le campus pour que les étudiants et le personnel puissent échanger ou livrer des articles tels que du matériel événementiel, des commandes en librairie, des équipements informatiques, des repas ou du matériel de déménagement. Une traçabilité complète de la chaine de responsabilité garantit la transparence et la fiabilité de l'échange.

