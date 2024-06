Quadient étend son réseau ouvert de consignes colis au Japon

(AOF) - Quadient, plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, a annoncé un extension de son réseau de casiers ouverts au Japon grâce à un partenariat stratégique avec JR East Smart Logistics, la branche logistique de la grande compagnie ferroviaire japonaise. Cette collaboration intègre les fonctionnalités avancées de Quadient en matière de livraison et de collecte de colis dans le système multifonctionnel existant de JR East.

"Nous ajoutons ce réseau de casiers existant à notre propre réseau ouvert de consignes, ce qui nous permet d'étendre rapidement nos services dans des zones stratégiques à forte fréquentation. Cette collaboration reflète notre vision d'un grand réseau ouvert et interconnecté qui profitera aux transporteurs, aux utilisateurs finaux et aux sites hébergeurs, tout en respectant l'environnement", a déclaré Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.

