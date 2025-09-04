 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quadient distingué pour ses solutions comptes fournisseurs
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:07

(Zonebourse.com) - Quadient annonce avoir été désignée 'Leader Technologique' dans le dernier rapport 'SPARK Matrix: Accounts Payable Automation 2025', une évaluation indépendante du cabinet de conseil et d'analyse technologique QKS Group.

'C'est la troisième année consécutive que Quadient est reconnue comme leader dans ce rapport, qui propose une analyse comparative et un classement des principales solutions d'automatisation des comptes fournisseurs', souligne le groupe de solutions logicielles.

Quadient explique que son offre AP 'réduit les coûts grâce à la saisie de données assistée par l'IA, offre une visibilité en temps réel sur les paiements des fournisseurs, limite les risques grâce à des contrôles renforcés et automatise les circuits de validation'.

L'entreprise rappelle avoir également été reconnue comme Leader dans les rapports SPARK Matrix sur les comptes clients à plusieurs reprises au cours des dernières années, grâce à ses capacités d'automatisation des processus de gestion des comptes clients.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

