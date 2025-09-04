Quadient distingué pour ses solutions comptes fournisseurs
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:07
'C'est la troisième année consécutive que Quadient est reconnue comme leader dans ce rapport, qui propose une analyse comparative et un classement des principales solutions d'automatisation des comptes fournisseurs', souligne le groupe de solutions logicielles.
Quadient explique que son offre AP 'réduit les coûts grâce à la saisie de données assistée par l'IA, offre une visibilité en temps réel sur les paiements des fournisseurs, limite les risques grâce à des contrôles renforcés et automatise les circuits de validation'.
L'entreprise rappelle avoir également été reconnue comme Leader dans les rapports SPARK Matrix sur les comptes clients à plusieurs reprises au cours des dernières années, grâce à ses capacités d'automatisation des processus de gestion des comptes clients.
Valeurs associées
|16,0400 EUR
|Euronext Paris
|+0,63%
A lire aussi
-
Bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, le couturier italien Giorgio Armani, décédé à l'âge de 91 ans, a marqué de son style épuré la mode, mais aussi le design et l'architecture d'intérieur. "Les robes, on les prend, on les jette. Je voulais faire quelque ... Lire la suite
-
Après des mois de faux suspens l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas a fait savoir jeudi qu'il officialiserait "dans quelques jours" sa candidature à la mairie de Lyon "sans étiquette" mais avec le soutien des LR. "Je prends la responsabilité d'ici quelques ... Lire la suite
-
Accroupie à 220 mètres d'altitude sous une immense bâche, Cyrielle d'Antoni dépose délicatement de fines feuilles d'or sur la main de l'enfant de la Bonne Mère, "un honneur" pour cette doreuse d'entamer l'une des dernières étapes des travaux de rénovation de cet ... Lire la suite
-
La Cour des comptes "temple du wokisme" ? Moscovici fustige les "mensonges" d'une "poignée de magistrats" éconduits
Plusieurs magistrats de l'institution de la Rue Cambon avaient dénoncé une gouvernance "très politique" de l'ancien ministre socialiste. Une "irresponsabilité majeure", répond Pierre Moscovici. "Ils s'arrogent le droit de parler au nom des autres". Le Premier président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer