Quadient: distingué pour sa transparence financière information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - Quadient indique avoir été récompensé lors de la 16e édition des Transparency Awards, en recevant le Prix de la Transparence dans la catégorie 'hors SBF 120', dans le cadre des Trophées de la Transparence organisés par Labrador.



Pour cette 16e édition, 135 entreprises françaises cotées ont été évaluées entre le 31 mars et le 5 juin, à l'aide d'une grille de 360 critères objectifs structurés autour de l'accessibilité, l'exactitude, la comparabilité, la disponibilité et la clarté.



'Cette distinction souligne notre engagement continu en faveur d'une communication rigoureuse, transparente et intelligible avec l'ensemble de ses actionnaires et parties prenantes', affirme le groupe de logiciels d'entreprise et de solutions de courrier.





Valeurs associées QUADIENT 16,4200 EUR Euronext Paris +1,73%