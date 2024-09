Quadient : contrat avec un assureur majeur aux Etats-Unis

(AOF) - Quadient, groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce un nouveau contrat de 6,5 millions d'euros avec l'un des plus grands assureurs mondiaux de biens et de sinistres cotés en bourse. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, l'assureur basé aux États-Unis adoptera Quadient Inspire, la plateforme lauréate de Quadient pour la gestion des communications clients (CCM), en infogérance.

" Nous sommes honorés d'avoir gagné la confiance de l'un des plus grands assureurs au monde, à l'heure où il s'engage dans une transformation fondamentale de ses communications clients ", a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions Digitales chez Quadient.

