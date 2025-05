Quadient: consignes-colis sur 300 campus américains information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que plus de 300 établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis utilisent désormais ses consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient pour faire face à l'augmentation des livraisons de colis sur les campus.



Ces solutions facilitent le retrait et le dépôt de colis, la récupération d'articles de librairie ou l'échange de matériel pédagogique et informatique, avec des notifications aux étudiants, enseignants et personnel universitaires dès qu'un colis est mis à leur disposition.



L'un des buts principaux de cette adoption est aussi l'intégration des consignes dans les programmes de sécurité alimentaire, la technologie de Quadient permettant d'offrir aux étudiants un accès discret, 24h/24, à des repas et produits essentiels.





