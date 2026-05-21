Quadient confirme ses prévisions 2026

Le chiffre d'affaires consolidé de Quadient a atteint 243 millions d'euros au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, en retrait organique de 1,9% (baisse de 6% en données publiées) par rapport au premier trimestre 2025. La croissance publiée intègre un effet périmètre positif de 1 MEUR qui correspond aux acquisitions de Serensia (juin 2025) et de CDP Communications (décembre 2025). Cet effet a été plus que compensé par un impact de change négatif de 12 MEUR.

Les revenus liés aux souscriptions (188 MEUR, soit 77% du chiffre d'affaires total) ont progressé de 1,3% en organique au cours de ce premier trimestre, portés par une croissance à deux chiffres des activités Digital et Lockers, qui représentent ensemble 43% du chiffre d'affaires total lié aux souscriptions (contre 39% au premier trimestre 2025).

En revanche, malgré un net ralentissement de la baisse des ventes d'équipements de l'activité Mail, les revenus non récurrents sont en recul organique de 11,3% par rapport au premier trimestre 2025, reflétant :

- la baisse du chiffre d'affaires des services professionnels dans l'activité Digital,

- une base de comparaison élevée pour les ventes d'équipements de l'activité Lockers

- et, plus généralement la poursuite du renforcement de la récurrence du modèle économique de Quadient.

Par zone géographique, l'Amérique du Nord (57% du chiffre d'affaires) et le segment des principaux pays européens (35% du chiffre d'affaires) ont respectivement enregistré des replis organiques de 1,4% et 1,2% par rapport au premier trimestre 2025, ce qui constitue une amélioration par rapport aux trimestres précédents, notamment dans l'activité Mail.

Le segment International (8% du chiffre d'affaires) a reculé de 8% en organique, principalement en raison d'une base de comparaison défavorable concernant les ventes d'équipements de l'activité Lockers.

Quadient confirme ses perspectives pour l'exercice 2026, telles qu'annoncées le 25 mars dernier, à savoir :

- une variation organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et 2% ;

- une marge d'EBITDA supérieure à 20% dans l'activité Digital, supérieure à 25% dans l'activité Mail et supérieure à 10% dans l'activité Lockers.