Quadient: clôture d'une nouvelle RCF syndiquée

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la clôture de son premier prêt lié au développement durable, à savoir une facilité de crédit renouvelable (RCF) syndiquée de 300 millions d'euros, d'une durée initiale de cinq ans à échéance juin 2028, négociée avec un syndicat de sept banques.



Ce RCF est assorti d'un volet accordéon de 100 millions d'euros, portant le montant total potentiel de la ligne de crédit à 400 millions en fonction de l'approbation des banques. Il remplace le RCF existant non tiré de 400 millions, qui devait arriver à échéance en juin 2024.



'Cette transaction offre une flexibilité financière à des conditions attractives dans les conditions de marché actuelles', commente le directeur financier Laurent du Passage, qui met aussi en avant la demande importante suscitée par l'opération.





