Qu'est-ce que le moratoire de l'Organisation mondiale du commerce sur le commerce électronique ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivia Le Poidevin

Le moratoire sur le commerce électronique est un accord global entre les membres de l'Organisation mondiale du commerce qui interdit l'application de droits de douane aux transmissions électroniques telles que les téléchargements numériques et la diffusion en continu.

Cette politique a été adoptée pour la première fois en 1998 lors de la deuxième conférence ministérielle de l'OMC à Genève, dans le cadre d'une déclaration visant à encourager la croissance rapide du commerce numérique.

Elle couvre les transmissions transfrontalières telles que les téléchargements de logiciels, les livres électroniques, la diffusion de musique et de films en continu et les jeux vidéo.

Prévu à l'origine pour être temporaire, le moratoire tarifaire a été renouvelé environ tous les deux ans lors de chaque conférence ministérielle de l'OMC, et a été récemment prolongé de deux ans lors de la 13e conférence, en 2024.

Il devrait expirer ce mois-ci lors de la 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, au Cameroun.

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PROROGATION

Les membres de l'OMC dont les économies numériques sont importantes, tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Japon, souhaitent que le moratoire soit prolongé de manière permanente, car ils estiment qu'il garantit la prévisibilité du commerce numérique mondial. Les États-Unis souhaitent que les grandes entreprises technologiques américaines, telles qu'Amazon, Microsoft et Apple, bénéficient d'un environnement réglementaire stable, sans avoir à craindre ni à supporter les coûts liés à l'introduction par certains pays de droits de douane susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce numérique transfrontalier.

Plus de 200 organisations commerciales internationales ont signé une déclaration commune appelant à la prolongation du moratoire.

Selon la Chambre de commerce internationale, l'expiration du moratoire entraînerait une augmentation des coûts, une fragmentation de l'internet et empêcherait les entreprises de participer au commerce numérique transfrontalier.

ARGUMENTS CONTRE LA PROLONGATION Certains pays en développement, dont l'Inde , qui s'oppose depuis longtemps au moratoire, soutiennent que sa prolongation les priverait de recettes tarifaires pour financer les infrastructures et réduire la fracture numérique.

Sofia Scasserra, du groupe de réflexion Transnational Institute, a déclaré que le moratoire n'a pas réussi à soutenir les économies numériques dans les pays en développement et qu'il a plutôt renforcé la domination des États-Unis et d'autres géants de la Big Tech.

Un document de recherche de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (UNCTAD) de 2019 a estimé que les pays en développement étaient confrontés à une perte potentielle de recettes tarifaires de 10 milliards de dollars en 2017 en raison du moratoire.

Toutefois, une étude de l'OCDE a montré que la perte potentielle de recettes pourrait être largement compensée par la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur les biens et services appliquée aux services numériques importés.

POSITIONS DES PAYS LORS DE LA RÉUNION DU CAMEROUN

Quatre propositions officielles ont été soumises pour le moratoire sur le commerce électronique lors de la conférence ministérielle du Cameroun.

Le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique propose de prolonger le moratoire jusqu'à la prochaine conférence ministérielle. Les États-Unis souhaitent une prolongation permanente.

Un groupe comprenant la Suisse propose une extension permanente et la création d'un comité sur le commerce numérique, et un plan du Brésil propose une extension jusqu'à la prochaine conférence et la création d'un comité sur le commerce numérique.