Qu’est-ce que la finance comportementale ?

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Dans le monde du trading, la réussite de certains traders peut sembler mystérieuse. Cependant, une clé essentielle de leur succès réside dans leur compréhension et dans leur gestion des biais comportementaux. Ces facteurs souvent négligés et mal compris sont au cœur de la finance comportementale, une discipline qui explore l'influence des pensées et des émotions des investisseurs sur leurs performances en trading. Découvrons-en davantage sur la finance comportementale dans cet article.

Les principes de base de la finance comportementale

La finance comportementale joue le rôle d'un prisme psychologique appliqué à la finance et au trading, visant à mieux comprendre les motivations qui guident les choix des traders, notamment lorsqu'ils sont dépourvus de rationalité.

En opposition à la théorie financière classique qui suppose que tous les traders agissent de manière rationnelle et que les marchés sont toujours efficients (hypothèse d'efficience des marchés d'Eugène Fama), la finance comportementale reconnaît que les émotions et les biais exercent fréquemment une influence sur les décisions des investisseurs, ouvrant ainsi des portes à d'autres opportunités pour les traders qui savent en profiter.

Dans cette perspective, la finance comportementale s'emploie à examiner comment les biais psychologiques, émotionnels et cognitifs influencent les marchés financiers, démontrant ainsi leur impact concret sur les dynamiques observées.

Les principaux biais psychologiques, cognitifs et émotionnels des traders

Les traders font face à différents types de biais psychologiques, cognitifs et émotionnels qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur leurs analyses et leurs décisions d'investissement, pouvant entraîner une baisse de leurs performances en trading.

Puisque reconnaître ces biais constitue la première étape pour prendre des décisions plus objectives, listons les principaux biais psychologiques, cognitifs et émotionnels auxquels vous pourriez faire face en tant que trader :

biais de surconfiance - surestimation de ses compétences et prise de risques excessive.

- surestimation de ses compétences et prise de risques excessive. aversion aux pertes - peur de perdre de l'argent et préférence pour des actifs peu risqués.

- peur de perdre de l'argent et préférence pour des actifs peu risqués. biais de confirmation - recherche d'informations confirmant ses analyses ou ses croyances tout en ignorant ce qui peut venir les contredire.

- recherche d'informations confirmant ses analyses ou ses croyances tout en ignorant ce qui peut venir les contredire. comportement moutonnier - suivre le mouvement prédominant sans réflexion préalable particulière.

- suivre le mouvement prédominant sans réflexion préalable particulière. biais de représentativit​é - tirer des conclusions à partir de peu d'informations considérées comme représentatives.

- tirer des conclusions à partir de peu d'informations considérées comme représentatives. FOMO (Fear of Missing Out) - peur de manquer une opportunité entraînant souvent une décision au pire moment (achat au plus haut ou vente à découvert au plus bas).

- peur de manquer une opportunité entraînant souvent une décision au pire moment (achat au plus haut ou vente à découvert au plus bas). biais d'ancrage - influence des recherches ou des références initiales sur l'analyse d'une situation et ses choix.

- influence des recherches ou des références initiales sur l'analyse d'une situation et ses choix. illusion de contrôle - conviction importante que vous avez plus de contrôle sur les marchés qu'en réalité, menant souvent à des décisions impulsives.

- conviction importante que vous avez plus de contrôle sur les marchés qu'en réalité, menant souvent à des décisions impulsives. biais d'auto-complaisance - sur-estimation de son contrôle sur les résultats positifs, mais rejet de son implication sur les résultats négatifs.

- sur-estimation de son contrôle sur les résultats positifs, mais rejet de son implication sur les résultats négatifs. biais de négativité - influence plus importante des éléments ou des informations négatives que ceux qui sont positifs.

- influence plus importante des éléments ou des informations négatives que ceux qui sont positifs. biais de disponibilité - baser son raisonnement et son choix sur les informations les plus disponibles dans son esprit.

- baser son raisonnement et son choix sur les informations les plus disponibles dans son esprit. biais de cadrage - influence plus importante de la façon dont les informations sont présentées que ce qu'elles disent concrètement.

- influence plus importante de la façon dont les informations sont présentées que ce qu'elles disent concrètement. biais de familiarité - influence importante de ce qui vous est familier dans votre prise de décision entraînant souvent un choix d'entreprises nationales et de sous-diversification par exemple.​

Importance de la finance comportementale en Bourse

Investir ne se limite pas à analyser les fondamentaux d'un actif et à suivre l'évolution de son prix.

Lorsqu'il s'agit de décider d'acheter ou de vendre un actif financier, les investisseurs sont impactés par leurs personnalités, leurs expériences et leurs émotions, ce qui perturbe leurs méthodes d'investissement rationnelles et influe sur leur approche des marchés.

Connaître les biais qui peuvent influencer le sentiment des investisseurs et l'humeur générale des marchés permet ainsi aux investisseurs de prendre de meilleures décisions d'investissement.

Il est aussi plus facile de repérer les moments où les mouvements de prix sont excessifs, vous permettant peut-être ainsi de profiter d'une baisse temporaire ou démesurée des marchés en intégrant de nouvelles positions dans votre portefeuille ou en sécurisant vos gains.

Importance de la finance comportementale en Trading

Le trading actif est une activité à la fois risquée et extrêmement stressante. Lorsque vous vous engagez dans ce type de trading, vous entrez dans un environnement où les décisions doivent souvent être prises rapidement et avec précision en fonction des fluctuations constantes des marchés financiers.

Vous devez donc être disponible, concentré et engagé dans votre trading.

Or, cette pression et ce stress qui accompagnent le trading actif, se manifestent souvent par des biais inconscients qui peuvent fortement impacter vos performances, notamment lorsqu'ils entraînent des décisions impulsives ou émotionnelles.

En intégrant judicieusement les principes de la finance comportementale dans votre stratégie de trading, vous pouvez découvrir les biais qui influencent le plus votre trading et minimiser leur impact.

Cette approche vous permettra d'aborder vos trades avec des informations plus objectives, soutenant ainsi des choix de trading plus sensés.

De plus, comprendre comment la psychologie peut influencer les décisions des acteurs du marché peut permettre aux traders de développer des stratégies plus solides et de mieux gérer leurs risques.