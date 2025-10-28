Qorvo s'envole grâce à l'accord de fusion avec Skyworks pour un montant de 22 milliards de dollars

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions du fabricant de puces pour smartphones Qorvo QRVO.O ont bondi de 9,8 % à 101,13 $ dans les transactions de pré-marché

** Les fournisseurs d'Apple AAPL.O , Skyworks Solutions

SWKS.O et Qorvo , vont fusionner dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise la société combinée à environ 22 milliards de dollars

** Les actionnaires de Qorvo recevront 32,50 dollars en espèces et 0,960 action Skyworks pour chaque action détenue

** Les actions de SKWS sont en baisse de 0,8 % à 75,25 $ avant le marché

** Six des 27 courtiers considèrent QRVO comme un "achat" ou plus, 17 comme un "maintien" et quatre comme une "vente" ou plus bas; leur PT médian est de 95 $ - données LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action avait progressé de 31,8 % depuis le début de l'année, contre 22,4 % pour l'indice Nasdaq .IXIC .