 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 229,88
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Qorvo bondit à la suite de l'annonce de pourparlers d'acquisition avec Skyworks
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 09:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant de puces pour smartphones Qorvo QRVO.O ont bondi de 9,8 % à 101,18 $ dans les transactions de pré-marché; parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500

** L'action est prête à ouvrir à son plus haut niveau depuis près d'un an si les gains se maintiennent

** Skyworks Solutions SWKS.O , qui fournit des puces de radiofréquence à Apple AAPL.O , a eu des discussions au cours des derniers mois pour acheter son rival Qorvo , rapporte The Information mardi

** Les actions de SKWS sont en baisse de 2,3 % à 74,13 $ avant le marché

** Six des 27 courtiers évaluent QRVO à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et quatre à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 95 $ - données LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action avait augmenté de 31,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 22,4 % de l'indice Nasdaq .IXIC .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APPLE
268,8100 USD NASDAQ +2,28%
NASDAQ Composite
23 637,46 Pts Index Ex +1,86%
QORVO
92,1300 USD NASDAQ +1,57%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
SKYWORKS SOLUTIO
75,8400 USD NASDAQ +2,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank