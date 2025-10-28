Qorvo bondit à la suite de l'annonce de pourparlers d'acquisition avec Skyworks

28 octobre - ** Les actions du fabricant de puces pour smartphones Qorvo QRVO.O ont bondi de 9,8 % à 101,18 $ dans les transactions de pré-marché; parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500

** L'action est prête à ouvrir à son plus haut niveau depuis près d'un an si les gains se maintiennent

** Skyworks Solutions SWKS.O , qui fournit des puces de radiofréquence à Apple AAPL.O , a eu des discussions au cours des derniers mois pour acheter son rival Qorvo , rapporte The Information mardi

** Les actions de SKWS sont en baisse de 2,3 % à 74,13 $ avant le marché

** Six des 27 courtiers évaluent QRVO à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et quatre à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 95 $ - données LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action avait augmenté de 31,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 22,4 % de l'indice Nasdaq .IXIC .