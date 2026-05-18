QinetiQ travaille sur l'intégration des missiles anti-drones sur les Typhoon

Le groupe britannique spécialisé dans la défense et la sécurité accompagne la RAF et BAE Systems dans le déploiement rapide de capacités de défense contre les drones au Moyen-Orient.

QinetiQ annonce travailler avec la Royal Air Force (RAF) et BAE Systems à l'intégration des missiles guidés laser APKWS ("Advanced Precision Kill Weapon System") sur les avions Typhoon de la RAF, désormais utilisés au Moyen-Orient contre les attaques de drones.

Des essais ont notamment été réalisés à Aberporth, au Pays de Galles, sur un site exploité par QinetiQ pour le compte du ministère britannique de la Défense. Le groupe a participé à l'intégration du système, à la sécurisation des essais et à la fourniture de cibles aériennes d'entraînement via son drone Banshee Whirlwind.

Steve Wadey, directeur général de QinetiQ, souligne que ces travaux permettent de fournir "des capacités urgentes" afin de maintenir les forces britanniques et alliées "prêtes au combat".

Le titre QinetiQ cède près de 1% à Londres ce matin et affiche un recul de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.