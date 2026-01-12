Qiagen accélère sa stratégie de croissance, vise 2 milliards de dollars de ventes en 2028
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 11:33
La multinationale néerlandaise a annoncé ses objectifs pour 2026, visant à soutenir son ambition de réaliser au moins 2 milliards de dollars de ventes annuelles combinées pour ses cinq piliers de croissance d'ici 2028.
Fort d'une exécution solide en 2025, le groupe prévoit de nombreux lancements de produits et franchissements d'étapes réglementaires. L'acquisition récente de Parse Biosciences devrait contribuer à hauteur de 40 millions de dollars au chiffre d'affaires dès 2026, renforçant le leadership de l'entreprise dans l'analyse de cellules uniques.
"Les investissements dans l'automatisation et l'élargissement des menus de tests et l'Intelligence Artificielle (IA) sont conçus pour accélérer la croissance et aiguiser notre avantage concurrentiel", a expliqué en substance Thierry Bernard, le directeur général.
Parallèlement, Qiagen prévoit de lancer au moins 14 solutions logicielles activées par l'IA d'ici 2028 pour optimiser le diagnostic clinique et la recherche pharmaceutique.
Coté à New York, le titre a reculé de 0,3% vendredi mais affiche une progression de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.
A lire aussi
-
Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer