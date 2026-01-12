 Aller au contenu principal
Qiagen accélère sa stratégie de croissance, vise 2 milliards de dollars de ventes en 2028
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 11:33

Dans un contexte de forte dynamique opérationnelle, le spécialiste du diagnostic moléculaire dévoile ses priorités stratégiques pour 2026, misant sur l'innovation technologique et l'intelligence artificielle pour consolider ses cinq piliers de croissance.

La multinationale néerlandaise a annoncé ses objectifs pour 2026, visant à soutenir son ambition de réaliser au moins 2 milliards de dollars de ventes annuelles combinées pour ses cinq piliers de croissance d'ici 2028.

Fort d'une exécution solide en 2025, le groupe prévoit de nombreux lancements de produits et franchissements d'étapes réglementaires. L'acquisition récente de Parse Biosciences devrait contribuer à hauteur de 40 millions de dollars au chiffre d'affaires dès 2026, renforçant le leadership de l'entreprise dans l'analyse de cellules uniques.

"Les investissements dans l'automatisation et l'élargissement des menus de tests et l'Intelligence Artificielle (IA) sont conçus pour accélérer la croissance et aiguiser notre avantage concurrentiel", a expliqué en substance Thierry Bernard, le directeur général.

Parallèlement, Qiagen prévoit de lancer au moins 14 solutions logicielles activées par l'IA d'ici 2028 pour optimiser le diagnostic clinique et la recherche pharmaceutique.

Coté à New York, le titre a reculé de 0,3% vendredi mais affiche une progression de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

QIAGEN
40,245 EUR XETRA 0,00%
QIAGEN
41,135 EUR XETRA -0,23%
