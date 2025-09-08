QCraft, actrice de la conduite autonome, ouvre son siège européen en Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois de solutions de conduite autonome QCraft a annoncé lundi qu'il allait ouvrir son siège européen en Allemagne et qu'il s'associait avec le fabricant américain de puces Qualcomm QCOM.O .

"Ces étapes marquent l'entrée officielle de QCraft dans l'UE et sur les marchés mondiaux", a déclaré la société dans un communiqué.

L'annonce, faite à l'occasion de l'IAA Mobility 2025, intervient après que Qualcomm a déclaré vendredi dernier avoir lancé un système de conduite automatisée avec le constructeur automobile allemand BMW BMWG.DE .

La société QCraft, basée à Pékin, qui fabrique des solutions de conduite partiellement automatisée et hautement automatisée, dont le NOA (Navigate on Autopilot), travaille déjà avec les puces de NVIDIA et d'Horizon Robotics.

La livraison des solutions complètes de QCraft en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud devrait maintenant commencer en 2026, a déclaré la société.