Qatar Airways assurera des vols de rapatriement de Doha vers l'Europe en raison de la fermeture du trafic aérien
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Parth Chandna

Qatar Airways prévoit d'effectuer quelques vols de rapatriement de Doha vers l'Europe samedi, mais les vols commerciaux sont restés suspendus car la guerre américano-israélienne contre l'Iran a forcé la fermeture de l'espace aérien qatari depuis la semaine dernière.

Les vols de la compagnie aérienne publique à destination de Londres, Paris, Madrid, Rome et Francfort seront les premiers qu'elle effectuera à partir de sa base de Doha depuis l'escalade de la guerre la semaine dernière.

Les vols commerciaux sont restés suspendus en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari, et le trafic aérien global est resté largement absent dans une grande partie de la région, les principales plates-formes du Golfe - y compris Dubaï, l'aéroport le plus fréquenté au monde par les passagers internationaux - étant en grande partie fermées pour la septième journée consécutive, ce qui constitue la plus grande perturbation des voyages depuis la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Air Canada AC.TO a déclaré qu'elle avait prolongé l'annulation de ses vols Toronto-Tel Aviv jusqu'au 2 mai en raison de la guerre.

L'autorité de l'aviation civile du Qatar a confirmé l'existence d'un couloir d'exploitation sûr, a indiqué la compagnie dans un message publié sur le média social X aux premières heures de la journée de samedi. Les gouvernements de la région ont commencé à opérer des vols de rapatriement mercredi, afin de rapatrier les dizaines de milliers de citoyens bloqués.

Selon les experts du secteur, même si un cessez-le-feu était déclaré immédiatement, le service normal ne reviendrait pas du jour au lendemain. Les compagnies aériennes auraient encore besoin de temps pour repositionner les avions, réaffecter les équipages, reconstruire les horaires et obtenir l'autorisation de reprendre les vols en toute sécurité.

L'espace aérien étant fortement limité, les compagnies aériennes ont été contraintes de réorienter leurs vols, d'emporter du carburant supplémentaire ou de faire des escales de ravitaillement supplémentaires afin de se prémunir contre les déviations soudaines ou les trajectoires de vol plus longues à travers des couloirs plus sûrs.

LES COÛTS AUGMENTENT POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES Les transporteurs ont commencé à calculer le coût du conflit en raison de la flambée des prix du kérosène. L'impact sur les résultats dépendra en grande partie de la durée de la guerre, mais le directeur général de Delta Air DAL.N , Scott Kirby, a déclaré que la hausse des prix du carburant aurait un impact "significatif" sur ses résultats trimestriels.

Selon les calculs de Reuters, Delta et les trois autres grands transporteurs américains devront supporter un surcoût de 5,8 milliards de dollars si les prix du kérosène restent élevés toute l'année. Ces transporteurs, contrairement à leurs rivaux européens, ne se couvrent pas contre les hausses de prix du kérosène.

Dans une escalade spectaculaire vendredi, le président américain Donald Trump a exigé la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, remarques qui pourraient compliquer toute voie rapide pour mettre fin au conflit qui a interrompu l'énergie mondiale et l'approvisionnement en matières premières, et ébranlé les marchés financiers. M. Trump a fait ces remarques sur les médias sociaux quelques heures après que le président iranien a annoncé que des pays non spécifiés avaient entamé des efforts de médiation.

Valeurs associées

AIR CANADA VTG
17,670 CAD TSX -3,92%
DELTA AIR LINES
59,010 USD NYSE -3,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

