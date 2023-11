PVH : une baisse attendue après ses trimestriels

(AOF) - PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, est attendu en baisse ce jeudi après ses comptes du troisième trimestre. L'entreprise de vêtements a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 2,36 milliards de dollars, en hausse de 4% mais ressortant inférieur au consensus de 2,41 milliards de dollars. Le BPA ajusté s'est établi à 2,66 dollars, dépassant les 2,43 dollars estimés. Pour le quatrième trimestre, PVH prévoit un bénéfice ajusté de 3,45 dollars par action, en deçà des estimations de 3,51 dollars par action.

La firme américaine s'attend à une augmentation de ses revenus d'environ 1 % par rapport à une augmentation de 3 à 4 % précédemment.

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre solide, avec une croissance à un chiffre des revenus de nos activités de vente directe aux consommateurs pour Calvin Klein et Tommy Hilfiger avec une croissance dans toutes les régions, et nous avons dépassé nos prévisions en matière de bénéfice par action", a commenté Stefan Larsson, directeur général de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.