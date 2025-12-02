Pure Storage chute après la baisse de son bénéfice net au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** Les actions de la société de stockage de données Pure Storage PSTG.N ont baissé de 12 % à 83,98 $ après la clôture
** La société affiche un bénéfice net de 54 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse par rapport aux 63,64 millions de dollars de l'année précédente
** Le total des dépenses d'exploitation trimestrielles a augmenté de 23 % pour atteindre 643,50 millions de dollars
** PSTG affiche un bénéfice net de 16 cents par action au troisième trimestre, contre 19 cents par action il y a un an
** L'action a augmenté de 54,1 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer